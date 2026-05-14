Szczeciński adwokat uciekał przed policją, został złapany przez "łowców głów"

Poszukiwany listem gończym szczeciński adwokat Szymon L. zatrzymany. 46-latek ukrywał się od kilku tygodni, ma do odsiadki cztery lata więzienia za oszustwa.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Szymon L. próbował zmylić policjantów - mówi podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.- W przestrzeni social mediów m.in. pojawiały się zdjęcia zagranicznych lokalizacji, w których poszukiwany miał prowadzić aktywności sportowe. Na nic jednak nie zdały się te wysiłki podczas zatrzymania. Mężczyzna nie krył zaskoczenia obecnością policjantów - mówi Jaworski.Zachodniopomorscy "łowcy głów" zatrzymali mężczyznę w Szczecinie. Został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał karę.