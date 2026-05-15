RSnW: w szkole "Na Głębokiem" odbędzie się piknik integracyjny Fundacji "Idę Dalej"

Bez oceniania, za to z ogromną dozą empatii - zapewniają organizatorzy pikniku integracyjnego dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami i pełnosprawnymi.

Piknik odbędzie się w Szkole Podstawowej "Na Głębokiem". Jednak festyn to nie tylko zabawa.





- Chcemy pokazać, że integracja zaczyna się od wspólnej zabawy, rozmowy i wzajemnego poznania już od najmłodszych lat - przekonywała w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Beata Błaszyńska współzałożycielka fundacji „Idę dalej" i członkini zarządu.

- Podczas festynu będzie można uczestniczyć w warsztatach m.in. z technik relaksacyjnych czy leśnej medytacji.





- To będzie czas bez oceniania, bez presji, z ogromem empatii i zrozumienia. A w tym czasie wolontariusze i animatorzy zajmą się podopiecznymi - dodała Sylwia Mecha, prezes Fundacji "Idę dalej" oraz jej współzałożycielka.

Piknik potrwa w godz. 11-16.

