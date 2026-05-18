Nowa stacja pogotowia w Koszalinie nabiera kształtów

Wiecha zawiśnie w poniedziałek nad powstającą w Koszalinie filią Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Obiekt powstaje przy ulicy Fałata.
Nowy budynek będzie dwukondygnacyjny. Przewidziano w nim m.in.: pomieszczenie socjalne, odpoczynku dla ratowników medycznych, garaże dla karetek, pomieszczenie do mycia i odkażania ambulansów, magazyn leków, sprzętu medycznego i tlenu, a także pomieszczenia gospodarcze i przestrzeń do organizacji szkoleń.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Autorka edycji: Joanna Chajdas