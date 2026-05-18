Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Najważniejsze mecze rozgrywa się poza boiskiem". Premiera filmu o Robercie Dymkowskim [ZDJĘCIA]

Region Natalia Chodań

Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin]
Fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin]
To opowieść o chorującym na stwardnienie zanikowe boczne Robercie Dymkowskim, jednym z najlepszych napastników w historii Pogoni Szczecin. W niedzielę w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Dymkowski. Najważniejszy mecz”.
Sukces licytacji na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego

Sukces licytacji na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego

56 lat kończy Legenda Pogoni
Tomasz Chaciński
Głęboka podróż do życia najlepszego napastnika Polski
Przed wydarzeniem kibice Pogoni oczekiwali na przyjazd Dymkowskiego z przygotowaną oprawą. Przed Teatrem Polskim odpalono race.

Wzruszenie było ogromne - mówili po projekcji widzowie.

- Wzruszający. Bardzo mi bliski ze względu na to, że wszystkie te mecze osobiście oglądałem. Chodziłem wtedy na wszystkie mecze Pogoni. - Bardzo wzruszająca historia, którą ja osobiście, jako fizjoterapeutka, wielokrotnie spotykam. - Bardzo się podobał film, który wzbudza silne emocje. Bardzo głęboko trafiający do serca. - Duże wzruszenie. Łza poleciała, nie ukrywam. Niejeden raz chyba. - Wylicytowałem koszulkę. Chciałem inną, ale zostałem przelicytowany, więc zdecydowałem się na drugą - mówili widzowie.

Nie jest to film jedynie o sporcie i historiach z piłkarskiej szatni - mówił Tomasz Chaciński, szczeciński dziennikarz, reżyser i scenarzysta dokumentu.

- Najważniejsze mecze rozgrywa się poza boiskiem. Cała ta historia związana z jego chorobą, z jego wsparciem, które otrzymuje od przede wszystkim swojej żony Sylwii, od synów, od rodziny, od przyjaciół. To jest to, co jest najważniejsze w życiu i mam nadzieję, że udało nam się to pokazać - mówił reżyser.

Sylwia Dymkowska, żona Roberta, opowiadała naszej reporterce, że ekipa filmowa towarzyszyła im w codzienności przez dwa lata.

- Jakaś taka więź się między nami zawiązała, zaprzyjaźniliśmy się. Piotr pomagał Robertowi przy komputerze, Tomek przychodził po prostu porozmawiać na kawę. Także to też nie było tak, że każda ich wizyta wiązała się z tym, że nas kręcili - mówi Sylwia Dymkowska.

Przygotowywany przez dwa lata dokument o Robercie Dymkowskim trafi do szczecińskich kin. Tomasz Chaciński zapowiada, że projekcje odbędą się w dwa czerwcowe weekendy.

- 12, 13, 14 czerwca film będzie w Heliosie w Szczecinie. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie kino na prawobrzeżu, czy to będzie kino w domu handlowym Kupiec. A 26, 27 i 28 czerwca będą pokazy w kinie Pionier - informuje reżyser.

Na widowni zasiadło około 500 osób.

Po filmie odbyły się licytacje piłkarskich koszulek. Udało się zebrać 70 tysięcy złotych. Pieniądze z aukcji oraz ze sprzedaży biletów, zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego.

Edycja tekstu: Michał Król
Wzruszenie było ogromne - mówili po projekcji widzowie.
Nie jest to film jedynie o sporcie i historiach z piłkarskiej szatni - mówił Tomasz Chaciński, szczeciński dziennikarz, reżyser i scenarzysta dokumentu.
Sylwia Dymkowska, żona Roberta, opowiadała naszej reporterce, że ekipa filmowa towarzyszyła im w codzienności przez dwa lata.
Przygotowywany przez dwa lata dokument o Robercie Dymkowskim trafi do szczecińskich kin. Tomasz Chaciński zapowiada, że projekcje odbędą się w dwa czerwcowe weekendy.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6087 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 4814 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2873 razy)
  4. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 2051 razy)
  5. Umowa na tunele Zachodniej Obwodnicy Szczecina będzie podpisywana w najbliższych dniach
    (od 13 maja oglądane 1842 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Gra terenowa w Puszczy Bukowej [WIDEO]
Piknik integracyjny w PSP "Na Głębokiem" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzynarodowy Turniej Karate "Polish Open 2026" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bartosz Arłukowicz
Kolejki do nocnych atrakcji. Jak sobie poradzić? [WIDEO]
Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty