Terminal morski w Szczecinie z większą zdolnością przeładunkową. [ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka, Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Terminal morski w szczecińskim porcie otwarty po przebudowie. Instalacja znajduje się w miejscu, gdzie wcześniej był terminal Andreas.
Teraz nazywa się Silekol Terminal Nord i podobnie jak jego poprzednik - będzie się specjalizował w przeładunkach towarów sypkich i drobnicy, czyli m.in. zbóż, paszy, nawozów i pelletu. Ale będą też towary płynne, m.in. metanol.

Właścicielem terminalu jest amerykański fundusz inwestycyjny. Z punktu widzenia Skarbu Państwa ważne jest to, aby w porcie odbywały się jak największe przeładunki - mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

- Firma, inwestując tutaj będzie mogła zarabiać i jednocześnie dawać nowe miejsca pracy. A port dzięki temu, że przeładunki będą zwiększone też będzie zarabiał - dodał Marchewka.

Modernizacja rozpoczęła się nieco ponad rok temu, w poniedziałek startuje działalność operacyjna - powiedział prezes terminalu Tomasz Zowade.

- Nowy obiekt uzyskał nowe zdolności przeładunkowe, to jest ponad milion ton rocznie. Wyposażenie jest nowe, do tego systemy, nowe nabrzeże, nowe magazyny i nowa hala o zdolności magazynowej 25 tysięcy ton dla materiałów sypkich - wymieniał Zowade.

Pojemność silosów na ziarno to 4 tys. ton, są też trzy zbiorniki na towary płynne, każdy również o pojemności czterech tys. ton.

Dwie bocznice kolejowe umożliwią jednoczesną obsługę dwóch pociągów. Jak przekazano, terminal trzykrotnie zwiększył zdolność przeładunkową materiałów sypkich.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
