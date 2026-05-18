Terminal morski w Szczecinie z większą zdolnością przeładunkową. [ZDJĘCIA]

Terminal morski w szczecińskim porcie otwarty po przebudowie. Instalacja znajduje się w miejscu, gdzie wcześniej był terminal Andreas.

Teraz nazywa się Silekol Terminal Nord i podobnie jak jego poprzednik - będzie się specjalizował w przeładunkach towarów sypkich i drobnicy, czyli m.in. zbóż, paszy, nawozów i pelletu. Ale będą też towary płynne, m.in. metanol.



Właścicielem terminalu jest amerykański fundusz inwestycyjny. Z punktu widzenia Skarbu Państwa ważne jest to, aby w porcie odbywały się jak największe przeładunki - mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.



- Firma, inwestując tutaj będzie mogła zarabiać i jednocześnie dawać nowe miejsca pracy. A port dzięki temu, że przeładunki będą zwiększone też będzie zarabiał - dodał Marchewka.



Modernizacja rozpoczęła się nieco ponad rok temu, w poniedziałek startuje działalność operacyjna - powiedział prezes terminalu Tomasz Zowade.



- Nowy obiekt uzyskał nowe zdolności przeładunkowe, to jest ponad milion ton rocznie. Wyposażenie jest nowe, do tego systemy, nowe nabrzeże, nowe magazyny i nowa hala o zdolności magazynowej 25 tysięcy ton dla materiałów sypkich - wymieniał Zowade.



Pojemność silosów na ziarno to 4 tys. ton, są też trzy zbiorniki na towary płynne, każdy również o pojemności czterech tys. ton.



Dwie bocznice kolejowe umożliwią jednoczesną obsługę dwóch pociągów. Jak przekazano, terminal trzykrotnie zwiększył zdolność przeładunkową materiałów sypkich.



Autorka edycji: Joanna Chajdas