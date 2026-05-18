Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [ZDJĘCIA]

Dojazd aleją Powstańców Wielkopolskich w kierunku centrum Szczecina zostanie udrożniony - zapowiedział Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Zmiana organizacji ruchu będzie dotyczyć czynnej obecnie nitki - prowadzącej w kierunku Pomorzan.- Wykonawca w porozumieniu z miastem zdecydował, że zostanie uruchomiony dwukierunkowy ruch, na odcinku między wiaduktem a Placem Szyrodzkiego. Na tej nitce, która nie jest uszkodzona. Ta zmiana ma wejść w życie 24 maja - mówi Jachim.Od niedzieli wyłączone z ruchu będzie także skrzyżowanie alei Powstańców Wielkopolskich z ulicą Milczańską. To też oznacza, że w pełni udrożniony zostanie dojazd do ul. Szpitalnej od strony ulicy Orawskiej.