Studentów mają zachęcić nowe kierunki. Ruszyły rekrutacje na szczecińskich uczelniach

Wszystkie szczecińskie uczelnie rozpoczęły już rekrutację na studia na najbliższy rok akademicki. Najwięcej miejsc oferuje Uniwersytet Szczeciński, który przygotował ich aż 10 tysięcy na 90 kierunkach.
- Otworzymy trzy nowe kierunki. Ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia. Zwiększyliśmy też ofertę na drugim stopniu - mówi Kotarska.
4500 miejsc na 50 kierunkach oferuje z kolei Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Na tej uczelni pojawią się dwa nowe - analityka gospodarcza i sztuczna inteligencja.
Szczeciński PUM również wychodzi do studentów z ciekawą ofertą. Chodzi o możliwość studiowania nie tylko po polsku, ale i po angielsku - mówi Natalia Andruczyk, kierownik działu promocji.
- 90 miejsc na kierunku medycznym, 30 na kierunku dentystycznym i 30 miejsc w programie Asklepios - mówi Andruczyk.
Nowości są także na Politechnice Morskiej. Uczelnia ta rozpocznie rekrutację na wydział geoinżynierii i ochrony środowiska. Tam studia na kierunkach morskich, ale i w branży offshore rozpocznie 1700 tegorocznych maturzystów.
Do piątego czerwca trwa także rekrutacja w Akademii Sztuki. Tam na kandydatów czekają egzaminy wstępne.
Edycja tekstu: Michał Król
W ofercie - oprócz popularnej psychologii czy prawa - znalazły się także nowości - mówi Katarzyna Kotarska, prorektor ds. studenckich US.