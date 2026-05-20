Studentów mają zachęcić nowe kierunki. Ruszyły rekrutacje na szczecińskich uczelniach

Region Julia Nowicka

Uniwersytet Szczeciński. Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Wszystkie szczecińskie uczelnie rozpoczęły już rekrutację na studia na najbliższy rok akademicki. Najwięcej miejsc oferuje Uniwersytet Szczeciński, który przygotował ich aż 10 tysięcy na 90 kierunkach.
W ofercie - oprócz popularnej psychologii czy prawa - znalazły się także nowości - mówi Katarzyna Kotarska, prorektor ds. studenckich US.

- Otworzymy trzy nowe kierunki. Ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia. Zwiększyliśmy też ofertę na drugim stopniu - mówi Kotarska.

4500 miejsc na 50 kierunkach oferuje z kolei Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Na tej uczelni pojawią się dwa nowe - analityka gospodarcza i sztuczna inteligencja.

Szczeciński PUM również wychodzi do studentów z ciekawą ofertą. Chodzi o możliwość studiowania nie tylko po polsku, ale i po angielsku - mówi Natalia Andruczyk, kierownik działu promocji.

- 90 miejsc na kierunku medycznym, 30 na kierunku dentystycznym i 30 miejsc w programie Asklepios - mówi Andruczyk.

Nowości są także na Politechnice Morskiej. Uczelnia ta rozpocznie rekrutację na wydział geoinżynierii i ochrony środowiska. Tam studia na kierunkach morskich, ale i w branży offshore rozpocznie 1700 tegorocznych maturzystów.

Do piątego czerwca trwa także rekrutacja w Akademii Sztuki. Tam na kandydatów czekają egzaminy wstępne.

Edycja tekstu: Michał Król
