Będą konsultacje społeczne ws. edukacji zdrowotnej

Region Joanna Maraszek

Od 1 września 2026 roku edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem całkowicie obowiązkowym. Znamy już oficjalną listę obowiązkowych modułów, z których uczniowie będą wystawiani na oceny wliczane do średniej.
O tym, które moduły staną się obowiązkowymi, poinformowała wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz w Świnoujściu, w czasie spotkania dotyczącego reformy 26.

- Mieliśmy 11 komponentów, z których składała się edukacja zdrowotna w wymiarze nieobowiązkowym. Te komponenty zostają w tym samym mniej więcej kształcie, poza zdrowiem seksualnym, które będzie realizowane w ramach zajęć nieobowiązkowych. Rozporządzenia już niedługo trafią do konsultacji - mówi Piechna-Więckiewicz.

Nowy przedmiot wejdzie na stałe do ramowych planów nauczania w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz w pierwszych dwóch klasach szkół ponadpodstawowych.

