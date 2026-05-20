Będą konsultacje społeczne ws. edukacji zdrowotnej

Od 1 września 2026 roku edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem całkowicie obowiązkowym. Znamy już oficjalną listę obowiązkowych modułów, z których uczniowie będą wystawiani na oceny wliczane do średniej.

O tym, które moduły staną się obowiązkowymi, poinformowała wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz w Świnoujściu, w czasie spotkania dotyczącego reformy 26.- Mieliśmy 11 komponentów, z których składała się edukacja zdrowotna w wymiarze nieobowiązkowym. Te komponenty zostają w tym samym mniej więcej kształcie, poza zdrowiem seksualnym, które będzie realizowane w ramach zajęć nieobowiązkowych. Rozporządzenia już niedługo trafią do konsultacji - mówi Piechna-Więckiewicz.Nowy przedmiot wejdzie na stałe do ramowych planów nauczania w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz w pierwszych dwóch klasach szkół ponadpodstawowych.