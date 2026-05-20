Dziki parking przy ul. Potulickiej stanie się oficjalnym. Mieszkańcy zadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Koniec z dzikim parkingiem przy ulicy Potulickiej w Szczecinie. Chodzi o plac w okolicach klatki numer 16, z którego codziennie korzysta kilkudziesięciu kierowców.

Edycja tekstu: Michał Król

Niebawem zmieni się on w utwardzony parking. Prace przy jego budowie właśnie się rozpoczęły.- Bardzo potrzebny. - Nie ma gdzie parkować. - Szkoda, że tak późno. - Samochodu nie mam, to mi niepotrzebny. - Samochodów jest bardzo dużo, także warto. - Na pewno. Nie będą musieli krążyć po osiedlu. - Będzie przynajmniej dobrze się wjeżdżać i wyjeżdżać. Nie zepsuje się samochód - mówią mieszkańcy.- Będzie tutaj położona równa nawierzchnia z odwodnieniem. 58 miejsc wyznaczonych dla mieszkańców, tak aby mogli bezpłatnie korzystać. Ponieważ w okolicy jest dużo budynków i bloków, a miejsc parkingowych jak na lekarstwo - mówi Stanisław Kaup, radny miasta Szczecin.Prace przy budowie nowego parkingu potrwają około trzech miesięcy - informuje Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego Urzędu Miasta. Dodaje, że docelowo kierowcy zyskają tu większy komfort i bezpieczeństwo.- Plac zostanie utwardzony, pojawią się na nim płyty ażurowe, które są przepuszczalne, również zapobiegają osuwiskom. Z dwóch stron pojawi się nowe ogrodzenie, od frontu ogrodzenie zostanie zdemontowane, a remont obejmie również wjazd na plac - mówi Cyza-Słomska.Koszt budowy nowego miejsca parkingowego na ulicy Potulickiej, to niemal pół miliona złotych.