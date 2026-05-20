Kołobrzeg. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Ulica Koszalińska w Kołobrzegu to miejsce, w którym dochodziło do śmiertelnych wypadków drogowych. Miasto postawiło na kolejne rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.

Na miejscu stanął radarowy miernik prędkości. Nie jest to fotoradar, który wykonuje rozpędzonym pojazdom zdjęcia, lecz sygnalizuje z jaką prędkością porusza się samochód i nawołuje do zdjęcia nogi z gazu.





Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu mówi, że urzędnicy liczą na poprawę bezpieczeństwa na prostym odcinku drogi.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Będzie mierzył prędkość samochodów, które wyjeżdżają z Kołobrzegu, tak, aby pokazywać kierowcom i uczulać ich na przekroczenia prędkości - powiedział.W tym miejscu w 2024 roku doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Mieszkańcy nie wierzą, że wprowadzone rozwiązanie wpłynie na kierowców.- Uważam, że fotoradary by się przydały. - Dzisiaj rano tutaj szłam; co drugi miał przekroczoną prędkość - mówili.To druga inwestycja w bezpieczeństwo pieszych na ulicy Koszalińskiej. W ubiegłym roku przy skrzyżowaniu z ulicą Bocianią pojawił się system SafePass ostrzegający kierowców przed pieszym na "pasach". Od tego czasu na miejscu nie doszło do żadnego potrącenia pieszego.