Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kołobrzeg. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Ulica Koszalińska w Kołobrzegu to miejsce, w którym dochodziło do śmiertelnych wypadków drogowych. Miasto postawiło na kolejne rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.
Na miejscu stanął radarowy miernik prędkości. Nie jest to fotoradar, który wykonuje rozpędzonym pojazdom zdjęcia, lecz sygnalizuje z jaką prędkością porusza się samochód i nawołuje do zdjęcia nogi z gazu.

Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu mówi, że urzędnicy liczą na poprawę bezpieczeństwa na prostym odcinku drogi.

- Będzie mierzył prędkość samochodów, które wyjeżdżają z Kołobrzegu, tak, aby pokazywać kierowcom i uczulać ich na przekroczenia prędkości - powiedział.

W tym miejscu w 2024 roku doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Mieszkańcy nie wierzą, że wprowadzone rozwiązanie wpłynie na kierowców.

- Uważam, że fotoradary by się przydały. - Dzisiaj rano tutaj szłam; co drugi miał przekroczoną prędkość - mówili.

To druga inwestycja w bezpieczeństwo pieszych na ulicy Koszalińskiej. W ubiegłym roku przy skrzyżowaniu z ulicą Bocianią pojawił się system SafePass ostrzegający kierowców przed pieszym na "pasach". Od tego czasu na miejscu nie doszło do żadnego potrącenia pieszego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6172 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 5052 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2957 razy)
  4. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2311 razy)
  5. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od wczoraj oglądane 2266 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dziki parking przy ul. Potulickiej stanie się oficjalnym. Mieszkańcy zadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś Dzień Pszczoły. Ich ochrona to inwestycja w zdrowe środowisko [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marek Duklanowski
Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stadion Arkonii przechodzi "totalną rewolucję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rafał Kubowicz

Najnowsze podcasty