Koniec pierwszego etapu rewitalizacji parku Chopina w Szczecinie

W zachodniej części parku została wybudowana nowa alejka wraz z latarniami, ławkami i betonowymi siedziskami.
W pobliżu alejki pojawiła się strefa sportowa z urządzeniami do ćwiczeń, a niedaleko wybudowano trzy koliste place muzyczne. Stanęły na nich instrumenty muzyczne - bęben, trąba słonia i dzwony rurowe.
Dodatkowo w parku pojawiło się ponad 5000 nowych roślin zróżnicowanych pod względem pór kwitnienia oraz przydatności dla ptaków.
Koszt inwestycji to prawie milion czterysta tysięcy złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
