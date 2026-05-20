Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Na finał "Torowej rewolucji" trzeba będzie poczekać dłużej, niż zakładano [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
"Torowa rewolucja" na szczecińskich Pomorzanach nie zakończy się w lipcu.
Spółka ZUE wystąpiła do miasta z wnioskiem o wydłużenie terminu robót w al. Powstańców Wielkopolskich do końca stycznia przyszłego roku.

Wykonawca uzasadnia to koniecznością wykonania dodatkowych prac oraz kolizjami z infrastrukturą.

- Duży wpływ miały na te opóźnienia również warunki atmosferyczne. Dobra wiadomość jest taka, że najpoważniejsze utrudnienia powinny zakończyć się z końcem sierpnia. 1 września, według deklaracji ZUE, powinien działać tramwaj od pl. Szyrockiego aż do pętli Pomorzany - zapowiada rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.

Mieszkańcy Pomorzan podchodzą do tych informacji w sposób bardzo ostrożny.

- To jeszcze pewnie potrwa dobre pół roku. Jeszcze jest dużo do zrobienia. Chodniki, ten węzeł tu, nie mówiąc na moście, tam przy pętli... - wskazała jedna z mieszkanek.

- Jak się żyje przy tej ciągłej przebudowie? - dopytywał reporter Radia Szczecin.
- Strasznie. Nie mam dojazdu, ciężko chodzić. - Ja jestem pesymistką. W grudniu przez doły przeprowadzałam wózek inwalidzki. W tej chwili nie jest wcale lepiej. Wylali gorący asfalt. Ja myślę, że do jesieni im to zajmie. Co najmniej. - Podziwiam, jak oni sobie dają radę. Zasuwają w tej chwili równo. - Czekamy, co zrobić?! - odpowiadali mieszkańcy Pomorzan.

Na razie nie wiadomo, czy miasto zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Duży wpływ miały na te opóźnienia również warunki atmosferyczne. Dobra wiadomość jest taka, że najpoważniejsze utrudnienia powinny zakończyć się z końcem sierpnia. 1 września, według deklaracji ZUE, powinien działać tramwaj od pl. Szyrockiego aż do pętli Pomorzany - zapowiada rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.
- Jak się żyje przy tej ciągłej przebudowie? - dopytywał reporter Radia Szczecin. - Strasznie. Nie mam dojazdu, ciężko chodzić. - Ja jestem pesymistką. W grudniu przez doły przeprowadzałam wózek inwalidzki. W tej chwili nie jest wcale lepiej. Wylali gorący asfalt. Ja myślę, że do jesieni im to zajmie. Co najmniej. - Podziwiam, jak oni sobie dają radę. Zasuwają w tej chwili równo. - Czekamy, co zrobić?! - odpowiadali mieszkańcy Pomorzan.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6175 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 5061 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2961 razy)
  4. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2358 razy)
  5. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od wczoraj oglądane 2302 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dziki parking przy ul. Potulickiej stanie się oficjalnym. Mieszkańcy zadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś Dzień Pszczoły. Ich ochrona to inwestycja w zdrowe środowisko [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marek Duklanowski
Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stadion Arkonii przechodzi "totalną rewolucję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rafał Kubowicz

Najnowsze podcasty