Na finał "Torowej rewolucji" trzeba będzie poczekać dłużej, niż zakładano [ZDJĘCIA]

"Torowa rewolucja" na szczecińskich Pomorzanach nie zakończy się w lipcu.

- To jeszcze pewnie potrwa dobre pół roku. Jeszcze jest dużo do zrobienia. Chodniki, ten węzeł tu, nie mówiąc na moście, tam przy pętli... - wskazała jedna z mieszkanek.





- Jak się żyje przy tej ciągłej przebudowie? - dopytywał reporter Radia Szczecin.



Spółka ZUE wystąpiła do miasta z wnioskiem o wydłużenie terminu robót w al. Powstańców Wielkopolskich do końca stycznia przyszłego roku.Wykonawca uzasadnia to koniecznością wykonania dodatkowych prac oraz kolizjami z infrastrukturą.- Duży wpływ miały na te opóźnienia również warunki atmosferyczne. Dobra wiadomość jest taka, że najpoważniejsze utrudnienia powinny zakończyć się z końcem sierpnia. 1 września, według deklaracji ZUE, powinien działać tramwaj od pl. Szyrockiego aż do pętli Pomorzany - zapowiada rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.Mieszkańcy Pomorzan podchodzą do tych informacji w sposób bardzo ostrożny.- Strasznie. Nie mam dojazdu, ciężko chodzić. - Ja jestem pesymistką. W grudniu przez doły przeprowadzałam wózek inwalidzki. W tej chwili nie jest wcale lepiej. Wylali gorący asfalt. Ja myślę, że do jesieni im to zajmie. Co najmniej. - Podziwiam, jak oni sobie dają radę. Zasuwają w tej chwili równo. - Czekamy, co zrobić?! - odpowiadali mieszkańcy Pomorzan.Na razie nie wiadomo, czy miasto zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.