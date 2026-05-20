Skuteczne działania stargardzkich policjantów. Sprawca serii włamań zatrzymany

Stargardzcy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o serię kradzieży z włamaniem.

Przez ostatnie dwa miesiące na terenie Stargardu dochodziło do nocnych włamań do garaży i komórek lokatorskich. Policjanci zatrzymali 41-latka.



Postawiono mu łącznie siedem zarzutów. Śledczy ustalili, że działał w warunkach wielokrotnej recydywy. Został zatrzymany na najbliższe trzy miesiące.



Za popełnione przestępstwa grozi mu kara wieloletniego pozbawienia wolności.



