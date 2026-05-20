Nowe pomysły edukacyjne ogłoszone podczas konferencji w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Lekcje w lesie i na wsi? Takie możliwości ma dać reforma oświaty, która wprowadza zmiany stawiające na praktyczne kompetencje oraz odejście od nauczania pamięciowego.
Wchodząca od nowego roku szkolnego Reforma26, znana jako "Kompas Jutra", stawia na naukę przez praktykę. Zajęcia w terenie mogą się odbywać w ramach tzw. tygodni projektowych.

- Rozmawiamy cały czas z Ministerstwem Rolnictwa o zmianach w tym programie, żeby rzeczywiście dzieci zobaczyły kurę... W ramach programu dla szkół, to jest program prowadzony przez KOWR, również takie wycieczki są organizowane, ale chcielibyśmy poszerzać różne tego typu doświadczenia - podkreśliła w czasie spotkania w Świnoujściu Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister Edukacji.

Od września w klasach 4/6 pojawi się nowy, zintegrowany przedmiot: przyroda, łączący biologię, chemię, fizykę i geografię. Największa zmiana? Lekcje mają być łączone w dwugodzinne bloki, a nauczyciele dostaną zielone światło na prowadzenie zajęć w terenie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

