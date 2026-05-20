Drony podczas Żagli

Żagle 2026 uświetni pokaz dronów - przekazała Żegluga Szczecińska.
Widowisko będzie tworzyć 150 dronów. Wśród animacji mają pojawić się między innymi symbole miasta i motywy morskie. Wszystkiemu towarzyszyć będzie zsynchronizowana ze światłem muzyka. Pokaz będzie można oglądać z Wałów Chrobrego i bulwarów.
Część figur zostanie wyłoniona w konkursie dla uczniów szkół podstawowych. Mogą w nim brać udział nawet całe klasy. Zgłoszenia zawierające rysunek i krótki opis figury można przesyłać przez formularz na stronie organizatora do 10 czerwca.
Wybranych zostanie 10, które zobaczymy w trakcie Żagli.
Żagle 2026 startują 14 i potrwają do 16 sierpnia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
