Wystartowała przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 [ZDJĘCIA]

Ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, na odcinku Krajnik Dolny - Ognica - DK numer 31.
To w ramach programu Pomorze Zachodnie na Dobrej Drodze. Przebudowany zostanie 9,5-kilometrowy odcinek trasy.
Prace obejmą m.in. roboty ziemne, wymianę nawierzchni, remont podbudowy drogi oraz wymianę oznakowania pionowego i poziomego na tym odcinku.
Całość zakończyć się ma w ciągu niespełna siedmiu miesięcy.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
