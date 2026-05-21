Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Ruszyła przebudowa parkingu przy ul. Potulickiej

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Będzie łatwiej o miejsce. Przy ulicy Potulickiej 16 na osiedlu Nowe Miasto w Szczecinie ruszyła przebudowa dzikiego parkingu.
W jego miejscu powstanie nowoczesny plac z 58 miejscami postojowymi. Przebudowa obejmie m.in. utwardzenie i wyrównanie terenu.

Jak podkreślają mieszkańcy, z parkowaniem było tam od lat kiepsko. - Oczywiście, że się przyda. W mieście bardzo mało parkingów jest. Wszystko płatne. - Miejsc będzie porównywalna ilość, ale z pewnością będzie bardziej komfortowo i bezpiecznie. Na spokojnie będzie można zostawić tam swoje auto - mówią.

- Został przekazany na początku tygodnia plac budowy wykonawcy, który ma 90 dni na modernizację tego miejsca - dodaje Sylwia Cyza-Słomska, zarząd budynków i lokali komunalnych.

Przebudowa placu przy Potulickiej to koszt blisko pół miliona złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 9:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 5082 razy)
  2. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2971 razy)
  3. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2401 razy)
  4. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od przedwczoraj oglądane 2350 razy)
  5. Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 1815 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dziki parking przy ul. Potulickiej stanie się oficjalnym. Mieszkańcy zadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś Dzień Pszczoły. Ich ochrona to inwestycja w zdrowe środowisko [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marek Duklanowski
Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stadion Arkonii przechodzi "totalną rewolucję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rafał Kubowicz

Najnowsze podcasty