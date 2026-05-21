Ruszyła przebudowa parkingu przy ul. Potulickiej

Będzie łatwiej o miejsce. Przy ulicy Potulickiej 16 na osiedlu Nowe Miasto w Szczecinie ruszyła przebudowa dzikiego parkingu.



- Został przekazany na początku tygodnia plac budowy wykonawcy, który ma 90 dni na modernizację tego miejsca - dodaje Sylwia Cyza-Słomska, zarząd budynków i lokali komunalnych.

Przebudowa placu przy Potulickiej to koszt blisko pół miliona złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

W jego miejscu powstanie nowoczesny plac z 58 miejscami postojowymi. Przebudowa obejmie m.in. utwardzenie i wyrównanie terenu.Jak podkreślają mieszkańcy, z parkowaniem było tam od lat kiepsko. - Oczywiście, że się przyda. W mieście bardzo mało parkingów jest. Wszystko płatne. - Miejsc będzie porównywalna ilość, ale z pewnością będzie bardziej komfortowo i bezpiecznie. Na spokojnie będzie można zostawić tam swoje auto - mówią.