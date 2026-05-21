Terenowy Punkt Paszportowy w Łobzie w nowym miejscu

Terenowy Punkt Paszportowy w Łobzie - od czwartku w nowym miejscu. Rozpocznie obsługę klientów w Urzędzie Miasta przy ul. Niepodległości 13, od strony parkingu. Otwarcie o godz. 10.
Zmiana siedziby pozwoli zapewnić większą dostępność.
Obsługa paszportowa dotychczas odbywała się na pierwszym piętrze, bez windy, co znacznie utrudniało dotarcie do niego osobom z niepełnosprawnościami, opiekunom z dziećmi w wózkach i osobom z trudnościami w poruszaniu się.
Od piątku punkt będzie zlokalizowany na parterze budynku z podjazdem dla wózków.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
