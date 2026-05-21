Pogodno. Samochody źle zaparkowane, śmieci nieodebrane [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy szczecińskiego Pogodna alarmują, że źle zaparkowane auta blokują przejazd śmieciarek w okolicy ulicy Goszczyńskiego.

Problem pojawia się niemal codziennie, szczególnie w rejonie szpitala przy Unii Lubelskiej, gdzie po rozpoczęciu budowy, zniknęły miejsca parkingowe.



- Wywóz śmieci? No tak, różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Nie mogą wjechać na podwórko... - Okno mam od ulicy, często słyszę jak trąbią. - Prywatne samochody blokują, mają problem. - Jest ciasno. Niektórzy próbują kilka razy wjeżdżać, zdarzało się, że ktoś zrezygnował. - Jak nie wjedzie, to nie odbiera, zdjęcie zrobi i jadą dalej. - Teraz problem jeszcze bardziej się nasilił, jak parking przy szpitalu zamknięty. To studenci przyjeżdżają, tu parkują... Z każdym rokiem coraz ciaśniej, znak czasu - mówili mieszkańcy.



Straż Miejska przyznaje, że problem nasilił się po zmianach organizacji ruchu w okolicach szpitala i w niektórych sytuacjach konieczne było odholowanie samochodów. Na ulicy Goszczyńskiego kierowcy często parkują zbyt blisko skrzyżowań.



- Jeżeli jest problem z odbiorem odpadów przez parkujące nieprawidłowo samochody, powinniśmy dostać informację. My wtedy przygotowujemy siły i środki o konkretnej godzinie, na przykład przyjazdu pojazdu odbierającego odpady, Straż Miejska jest na miejscu i stara się pomóc. Tutaj jakich informacji nie mieliśmy - zaznaczyła rzeczniczka straży Joanna Wojtach.



O komentarz i wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy zarządców oraz instytucje odpowiedzialne za ten teren — czekamy na odpowiedzi.



