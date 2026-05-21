Parkowanie przy szpitalu w Zdunowie. Widmo mandatów

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin] Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Kierowcy, choć mają do dyspozycji duży parking, często zostawiają swoje auta na poboczu. Robią to w miejscu, w którym liczy się szybki dojazd na SOR.

- W tym miejscu zdarza się, że z samochodu wyciągane są osoby z niepełnosprawnościami i przekładane na wózki inwalidzkie, bezpośrednio na drodze. Dodatkowo mieszkańcy okolicznych posesji mają bardzo ograniczoną widoczność, szczególnie z prawej strony

- mówi p. Mirosław, jeden z mieszkańców.



Informacje o samochodach zaparkowanych na dziko strażnicy miejscy otrzymują codziennie.



- To nie jest centrum handlowe, tam się nie przyjeżdża na zakupy, tam się jedzie po konkretną poradę i pomoc medyczną, ale oczywiście: na zgłoszenie musimy reagować. Zatem, niestety dla kierowców, którzy decydują się na takie parkowanie, sypią się mandaty - potwierdza rzeczniczka SM Joanna Wojtach.



Warto wziąć to pod uwagę chcąc uchronić swój portfel przed zbędnymi wydatkami.



Edycja tekstu: Jacek Rujna