Kołobrzeg. Nadchodzi (huczne) świętowanie rocznicy nadania praw miejskich

Już w ten weekend Kołobrzeg będzie świętował 771. rocznicę uzyskania praw miejskich. Miasto przygotowuje atrakcje dla całych rodzin.

Prezydent miasta Anna Mieczkowska mówi, że główne uroczystości i atrakcje zostaną zorganizowane w okolicach portu pasażerskiego.



- Będą nawiązywały do tego, co w Kołobrzegu jest najcenniejsze. Będą regaty żeglarskie, piknik żeglarski... Będziemy mogli posłuchać zespołów szantowych. Wszystko to w piątek, w sobotę i w niedzielę - zapowiedziała.



Robert Tworogal zapowiada, że na scenie przy latarni morskiej wystąpi również muzyczna gwiazda Dni Kołobrzegu.



- 23 maja o godzinie 20 wystąpi Natalia Kukulska prezentując niezwykły koncert pełen największych przebojów oraz muzycznych emocji - dodał.



Przebywający nad morzem powinni pamiętać o sobotnich utrudnieniach w ruchu. Te wystąpią w sobotę od godziny 10.30 na trasie z ratusza do portu, gdy ulicami miasta przejdzie kolorowa parada licząca kilkaset osób.



