Szczecińscy radni zgodni: zablokować budowę zbiorników paliwa w Podjuchach

Szczecińscy radni chcą zablokować budowę zbiorników paliwowych w Podjuchach.
Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
- Proponuję, żebyśmy pokazali, że Komisja Budownictwa przychyla się do tego wniosku ponad podziałami - zaznaczył przewodniczący komisji Andrzej Radziwinowicz z Koalicji Obywatelskiej.
- Jako radni uchwalamy prawo lokalne i to my - w imieniu mieszkańców, jako ich reprezentanci - decydujemy, co można wybudować, gdzie można wybudować... Druga sprawa to jest zaskarżenie. Oczywiście każdy ma prawo zaskarżyć pewną decyzję, natomiast nie powinniśmy się chyba kierować obawą o zaskarżenia - powiedział.
Myślę, że ta sprawa jest jedną z nielicznych, gdzie wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem - dodał radny Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Romaniowski.
- Tutaj chyba żadnych wątpliwości nie mamy co do tego, że musimy zrobić wszystko, żeby zblokować tą patoinwestycję, która nielegalnie powstała tutaj, na osiedlu Podjuchy - dodał.
Zbiorniki paliwowe budowane przez firmę Oktan Energy w Podjuchach zostały wzniesione nielegalnie. Prezydent Piotr Krzystek wydał decyzję wstrzymującą wydanie warunków zabudowy na 1,5 roku.
