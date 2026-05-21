Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Szczecińscy radni zgodni: zablokować budowę zbiorników paliwa w Podjuchach

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińscy radni chcą zablokować budowę zbiorników paliwowych w Podjuchach.
Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kubowicz: miasto zawiodło ws. kontrowersyjnych inwestycji w Podjuchach
"Należy się liczyć ze zdaniem mieszkańców Podjuch"
Kolejny protest w Podjuchach: "rzucono nam dwie bomby jednocześnie" [ZDJĘCIA]
Protest w Podjuchach. Budowa bazy paliwowej wzbudza silne emocje [ZDJĘCIA]
Podczas czwartkowego posiedzenia komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa radni jednogłośnie zaopiniowali wniosek do prezydenta o zmianę strefy przy ul. Szklanej z gospodarczej na usługową i wykreślenie podfunkcji "składy i magazyny" z Planu Ogólnego Szczecina.

- Proponuję, żebyśmy pokazali, że Komisja Budownictwa przychyla się do tego wniosku ponad podziałami - zaznaczył przewodniczący komisji Andrzej Radziwinowicz z Koalicji Obywatelskiej.

- Jako radni uchwalamy prawo lokalne i to my - w imieniu mieszkańców, jako ich reprezentanci - decydujemy, co można wybudować, gdzie można wybudować... Druga sprawa to jest zaskarżenie. Oczywiście każdy ma prawo zaskarżyć pewną decyzję, natomiast nie powinniśmy się chyba kierować obawą o zaskarżenia - powiedział.

Myślę, że ta sprawa jest jedną z nielicznych, gdzie wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem - dodał radny Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Romaniowski.

- Tutaj chyba żadnych wątpliwości nie mamy co do tego, że musimy zrobić wszystko, żeby zblokować tą patoinwestycję, która nielegalnie powstała tutaj, na osiedlu Podjuchy - dodał.

Zbiorniki paliwowe budowane przez firmę Oktan Energy w Podjuchach zostały wzniesione nielegalnie. Prezydent Piotr Krzystek wydał decyzję wstrzymującą wydanie warunków zabudowy na 1,5 roku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Jako radni uchwalamy prawo lokalne i to my - w imieniu mieszkańców, jako ich reprezentanci - decydujemy, co można wybudować, gdzie można wybudować... Druga sprawa to jest zaskarżenie. Oczywiście każdy ma prawo zaskarżyć pewną decyzję, natomiast nie powinniśmy się chyba kierować obawą o zaskarżenia - powiedział.
- Tutaj chyba żadnych wątpliwości nie mamy co do tego, że musimy zrobić wszystko, żeby zblokować tą patoinwestycję, która nielegalnie powstała tutaj, na osiedlu Podjuchy - dodał.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 5124 razy)
  2. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2985 razy)
  3. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2472 razy)
  4. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od przedwczoraj oglądane 2423 razy)
  5. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od wczoraj oglądane 1874 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Studenci zawładnęli miastem. W Szczecinie rozpoczęły się Juwenalia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pogodno. Samochody źle zaparkowane, śmieci nieodebrane [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Szeląg
Dziki parking przy ul. Potulickiej stanie się oficjalnym. Mieszkańcy zadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś Dzień Pszczoły. Ich ochrona to inwestycja w zdrowe środowisko [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marek Duklanowski

Najnowsze podcasty