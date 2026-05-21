Szczecińscy radni zgodni: zablokować budowę zbiorników paliwa w Podjuchach

Szczecińscy radni chcą zablokować budowę zbiorników paliwowych w Podjuchach.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Podczas czwartkowego posiedzenia komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa radni jednogłośnie zaopiniowali wniosek do prezydenta o zmianę strefy przy ul. Szklanej z gospodarczej na usługową i wykreślenie podfunkcji "składy i magazyny" z Planu Ogólnego Szczecina.- Proponuję, żebyśmy pokazali, że Komisja Budownictwa przychyla się do tego wniosku ponad podziałami - zaznaczył przewodniczący komisji Andrzej Radziwinowicz z Koalicji Obywatelskiej.- Jako radni uchwalamy prawo lokalne i to my - w imieniu mieszkańców, jako ich reprezentanci - decydujemy, co można wybudować, gdzie można wybudować... Druga sprawa to jest zaskarżenie. Oczywiście każdy ma prawo zaskarżyć pewną decyzję, natomiast nie powinniśmy się chyba kierować obawą o zaskarżenia - powiedział.Myślę, że ta sprawa jest jedną z nielicznych, gdzie wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem - dodał radny Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Romaniowski.- Tutaj chyba żadnych wątpliwości nie mamy co do tego, że musimy zrobić wszystko, żeby zblokować tą patoinwestycję, która nielegalnie powstała tutaj, na osiedlu Podjuchy - dodał.Zbiorniki paliwowe budowane przez firmę Oktan Energy w Podjuchach zostały wzniesione nielegalnie. Prezydent Piotr Krzystek wydał decyzję wstrzymującą wydanie warunków zabudowy na 1,5 roku.