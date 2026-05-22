Studenci świętują - plany na piątek

To ten czas w roku, kiedy można zobaczyć studentów na mieście - mówią szczecińscy żacy. Trwają Juwenalia, czyli masa koncertów, atrakcji i odpoczynku przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Reporterka Radia Szczecin Julia Nowicka spytała studentów, czy podoba im się tegoroczne świętowanie.- Studenci wychodzą jednak, bo Szczecin nie wygląda na takie studenckie miasto, a jednak nas jest dużo. - Cały czas zabawa, wybawić się i przed sesją odpocząć jeszcze, zanim się zacznie. - Tydzień dla studentów. - Moim zdaniem juwenalia sensu nie mają, ale to po prostu jest taka tradycja studenta. Po prostu jesteśmy, bo głupio tu nie być. - Bardzo super, super się bawimy i nie możemy się doczekać koncertu - mówili studenci.- W piątek w ciągu dnia odbędzie się tak zwany Juve Quiz. Studenci będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w różnych dziedzinach. To jest takie wydarzenie inspirowane różnymi teleturniejami, które się odbywają w telewizji, a później koncerty - zapowiada Krzysztof Warpachowicz, przewodniczący samorządu studenckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.Na scenie na Łasztowni wystąpią między innymi Żabson, Białas i Kizo.