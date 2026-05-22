Policyjna łódź otrzyma dziś imię "Zawieja"

W piątek chrzest "Zawiei". To nowa policyjna łódź. Nazwę wybrali internauci w głosowaniu na Facebooku.

To nawiązanie do nazwiska głównej bohaterki serialu "Odwilż", którego akcja toczyła się w Szczecinie.Łódź Sportis, którą Komisariat Wodny Policji w Szczecinie otrzymał w połowie grudnia ub.r. ma być wykorzystywana do patroli i działań ratowniczych w Szczecinie, na Zalewie Szczecińskim, a także na Bałtyku.Matka chrzestną jednostki będzie aktorka Katarzyna Wajda odgrywająca rolę serialowej Zawiei w serialu "Odwilż".