Obchody 100. rocznicy urodzin Ludomira Mączki

Region Katarzyna Wolnik-Sayna

Fot. Katarzyna Wolnik-Sayna [Radio Szczecin]
Rok 2026 ogłoszony przez Polski Związek Żeglarski Rokiem Kapitana Ludomira Mączki. Dzisiaj przypada setna rocznica urodzin żeglarza, który przez lata zwiazany był ze Szczecinem.
W samo południe - z inicjatywy Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza - w Alei Żeglarzy odbyła się setna uroczystość upamiętniająca Ludomira Mączkę. Przy szczecińskiej kei zacumowali żeglarze oraz legendarna "Maria" - czyli jacht, którym kapinan pokonywał morza i oceany.

- Dzisiejszy dzień wypadają jego urodziny. Traktujcie to proszę bardziej jako wesołą, uroczystą, żeglarską imprezę. - To są już jak prawie wypływali pierwszy właściciel Marii Ludek. Szykowaliśmy go do wyjazdu. Do tego pierwszego rejsu, który trwał 11 lat - mówili uczestnicy wydarzenia.

Kolejne spotkanie upamiętniające Ludomira Mączkę - połączone z wystawą - odbędzie się 31 maja w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Katarzyny Wolnik-Sayny

