Czy reklamy na Placu Kościuszki są legalne? Urzędnicy nie mają pełnej dokumentacji

Region Natalia Chodań

Szpecące bilbordy i wielkoformatowe płachty na Placu Kościuszki solą w oku nie tylko mieszkańców, ale także reprezentujących Szczecinian działaczy.
Społecznik i były radny Stanisław Kabata zwrócił się do szczecińskiego magistratu z zapytaniem o pozwolenia na zawieszone tam instalacje.

- Otrzymałem taką informację, że urzędnicy takich zgód, zgłoszeń, pozwoleń, w swoim archiwum zakładowym nie znaleźli. Takie informacje urzędnicy znaleźli tylko w odniesieniu do dwóch lokalizacji, do dwóch reklam. I jedna to jest z 1998 roku, a druga sprawa to jest z 2002 r. - mówi Kabata.

Magistrat w udzielonej odpowiedzi przyznał, że problem istnieje. Jego rzecznik Dariusz Sadowski dodał jednocześnie, że urzędnikom brakuje odpowiednich narzędzi, aby móc go rozwiązać.

- Po sprawdzeniu urzędowych archiwów udało się ustalić, że na część reklam zgody zostały wydane, ale zostały również odnotowane sprzeciwy dotyczące reklam w tym miejscu. Niestety Wydział Architektury i Budownictwa nie dysponuje już pełną dokumentacją, więc nie możemy jednoznacznie potwierdzić legalności obecnych reklam - mówi Sadowski.

Z podobnymi kłopotami od lat nie może się uporać wiele innych miast także spoza regionu. Zaistniała sytuacja jest wynikiem braku restrykcyjnej uchwały krajobrazowej.

Edycja tekstu: Michał Król
