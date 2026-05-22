Junak upamiętniony w miejscu, z którego wyjeżdżał [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
W Szczecinie upamiętniono legendę polskiej motoryzacji. W miejscu narodzin Junaka odsłonięto pamiątkową tablicę.
Przed dawną fabryką POLMO w Szczecinie odsłonięto tablicę poświęconą legendarnemu motocyklowi Junak. To właśnie tutaj w latach 1956–1965 produkowano słynny polski motocykl, który do dziś ma wiernych fanów w całym kraju. Na uroczystość przyjechali byli pracownicy fabryki, miłośnicy Junaka i kolekcjonerzy zabytkowych motocykli.

- To dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu. Pamiątka taka dla potomnych, żeby każdy wiedział, że w Polsce były dobre motocykle. - Jedyny motocykl produkowany w Szczecinie, w bardzo ciężkich warunkach, w bardzo ciężkich czasach. - Za odgłos, za wygląd, za wszystko. Jest najlepszym motocyklkiem, jaki w tamtych czasach był - mówią Szczecinianie.

- Czy jest doskonały? Okazuje się, że do tej pory motocykle są użytkowane, wobec tego stwierdzam, że może nie doskonały, ale bliski tej doskonałości - mówi Mieczysław Walków, były pracownik szczecińskiej fabryki motocykli.

Tablicę przy alei Wojska Polskiego odsłonięto z inicjatywy szczecińskiego Klubu Pojazdów Zabytkowych w 60-tą rocznicę zakończenia produkcji motocykla.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Krzysztofa Cichockiego
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Najnowsze podcasty