Junak upamiętniony w miejscu, z którego wyjeżdżał [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Szczecinie upamiętniono legendę polskiej motoryzacji. W miejscu narodzin Junaka odsłonięto pamiątkową tablicę.

Przed dawną fabryką POLMO w Szczecinie odsłonięto tablicę poświęconą legendarnemu motocyklowi Junak. To właśnie tutaj w latach 1956–1965 produkowano słynny polski motocykl, który do dziś ma wiernych fanów w całym kraju. Na uroczystość przyjechali byli pracownicy fabryki, miłośnicy Junaka i kolekcjonerzy zabytkowych motocykli.- To dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu. Pamiątka taka dla potomnych, żeby każdy wiedział, że w Polsce były dobre motocykle. - Jedyny motocykl produkowany w Szczecinie, w bardzo ciężkich warunkach, w bardzo ciężkich czasach. - Za odgłos, za wygląd, za wszystko. Jest najlepszym motocyklkiem, jaki w tamtych czasach był - mówią Szczecinianie.- Czy jest doskonały? Okazuje się, że do tej pory motocykle są użytkowane, wobec tego stwierdzam, że może nie doskonały, ale bliski tej doskonałości - mówi Mieczysław Walków, były pracownik szczecińskiej fabryki motocykli.Tablicę przy alei Wojska Polskiego odsłonięto z inicjatywy szczecińskiego Klubu Pojazdów Zabytkowych w 60-tą rocznicę zakończenia produkcji motocykla.