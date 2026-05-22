"Zawieja" będzie patrolować Zalew Szczeciński i Bałtyk [WIDEO, ZDJĘCIA]

Policyjna „Zawieja” oficjalnie zwodowana. Nowa łódź od dziś będzie patrolować wody Bałtyku oraz Zalewu Szczecińskiego.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Komisariat Wodny Policji w Szczecinie oficjalnie ochrzcił nową policyjną łódź „Zawieja”. Nazwa została wybrana w internetowym plebiscycie i nawiązuje do bohaterki serialu „Odwilż”, którego akcja toczy się w Szczecinie. Matką chrzestną jednostki została aktorka Katarzyna Wajda.- Jestem bardzo wzruszona i zaszczycona, zwłaszcza, że głosowali Szczecinianie na tą nazwę. Oznacza to, że nasz serial stał się bliski sercu wszystkim. Mam nadzieję, że ta łódź będzie tak niezawodna jak Zawieja w serialu i że będzie sprawiała trochę mniej kłopotów niż Zawieja w serialu - mówi Wajda.Nowoczesna łódź ma służyć nie tylko do patroli na Odrze i Zalewie Szczecińskim, ale również do działań na Bałtyku – od Świnoujścia po Darłowo. Będzie wykorzystywana także w akcjach ratowniczych, działaniach kryminalnych oraz we współpracy z kontrterrorystami - mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.- To jest przede wszystkim łódź, która ma szerokie spektrum działania. To nie są tylko doraźne patrole, to jest przede wszystkim łódź, która może szybko reagować. Jej prędkość na to pozwala. Przede wszystkim możemy działać też w zakresie działań kryminalnych, czyli na przykład zwalczanie nielegalnego handlu paliwami - mówi Jaworski.„Zawieja” ma 12 metrów długości i prawie 4 metry szerokości. To obecnie największa łódź w garnizonie zachodniopomorskiej policji.