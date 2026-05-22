Radio Szczecin
Świnoujście po raz kolejny zawalczy w Rankingu Polskich Plaż

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Świnoujście po raz kolejny walczy o tytuł turystycznego lidera, zdobywając aż cztery prestiżowe nominacje w 13. edycji ogólnopolskiego Rankingu Polskich Plaż organizowanego przez portal Travelist.
Kurort, który w ubiegłych latach zdominował plebiscyt i zdobył m.in. tytuł „Plaży Roku 2025”, staje przed szansą na powtórzenie sukcesu informuje Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Jesteśmy święcie przekonani, że także w tym roku przynajmniej będziemy na podium. O tym wszystkim przekonamy się już w czerwcu. W poprzednich latach także wygrywaliśmy ten ranking popularności. Jesteśmy święcie przekonani, że także w tym roku przynajmniej będziemy na podium. O tym wszystkim przekonamy się już w czerwcu. W poprzednich latach także wygrywaliśmy ten ranking popularności - mówi Basałygo.

W tegorocznej edycji świnoujście nominowane jest w kategoriach: najlepsza plaża dla rodzin, najlepsza plaża dla aktywnych, najpiękniejsza INSTAplaża, plaża najbardziej tętniąca życiem.

- Jesteśmy pierwszy raz w Świnoujściu, jesteśmy zauroczeni i plażą, i Świnoujściem. - Dla mnie to jest jedna z najlepszych plaż - mówią turyści.

Głosowanie trwa do 8 czerwca.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Joanny Maraszek

