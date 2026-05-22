Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nowy żłobek w Szczecinie gotowy do użytkowania

Region Tomasz Domański

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Zielony dach, bezpieczne przestrzenie i nowoczesna architektura. Żłobek przy ulicy Pszczelnej gotowy do użytkowania. To jedna z największych miejskich placówek opieki dla najmłodszych.
12-oddziałowy obiekt podzielono na trzy niezależne bloki przeznaczone dla różnych grup wiekowych: dzieci od 12 do 18 miesięcy, od 18 do 24 miesięcy oraz od 24 do 36 miesięcy.



Każdy posiada osobne wejście, co pozwala ograniczyć kontakt pomiędzy grupami i zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne placówki. Każdy z nich pomieści 9-cioro 6-cioro dzieci.

Znajdują się tam przestronne sale z własnymi sanitariatami i pomieszczeniami na leżaki, a także sala sensoryczna. Dla najmłodszych przygotowano place zabaw na poziomie parteru, dostępny jest także zielony taras zabaw na dachu.

Budynek jest w pełni dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami i wyposażony w zaplecze administracyjne, gabinet pielęgniarki i psychologa oraz kuchnię. Przy obiekcie powstały miejsca parkingowe i nowe nasadzenia zieleni. W inwestycji zastosowano także rozwiązania proekologiczne i energooszczędne, m.in. panele fotowoltaiczne.

Program funkcjonalno-użytkowy opracowała pracowania architektoniczna XYSTUDIO z Warszawy. Za opracowanie projektu i nadzór autorski na budowie odpowiada biuro projektowe NAAN ARCHITEKCI. Generalnym Wykonawcą jest Prime Construction Sp. z o.o., Sp. k. Koszt prac to blisko 23 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Inwestycja realizowana w ramach programu Maluch+ dofinansowanego ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wartość dofinansowania to 20 378 718,72 zł.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:28

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2557 razy)
  2. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od 19 maja oglądane 2501 razy)
  3. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od przedwczoraj oglądane 1960 razy)
  4. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od wczoraj oglądane 1895 razy)
  5. Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 1886 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Junak upamiętniony w miejscu, z którego wyjeżdżał [WIDEO, ZDJĘCIA]
Luksusowe apartamenty na miejscu starej przychodni w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademickie Centrum Symulatorów Politechniki Morskiej jest najnowocześniejsze w Europie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jerzy Jan Połoński
Studenci zawładnęli miastem. W Szczecinie rozpoczęły się Juwenalia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pogodno. Samochody źle zaparkowane, śmieci nieodebrane [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty