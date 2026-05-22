Nowy żłobek w Szczecinie gotowy do użytkowania

Zielony dach, bezpieczne przestrzenie i nowoczesna architektura. Żłobek przy ulicy Pszczelnej gotowy do użytkowania. To jedna z największych miejskich placówek opieki dla najmłodszych.













Inwestycja realizowana w ramach programu Maluch+ dofinansowanego ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wartość dofinansowania to 20 378 718,72 zł.

12-oddziałowy obiekt podzielono na trzy niezależne bloki przeznaczone dla różnych grup wiekowych: dzieci od 12 do 18 miesięcy, od 18 do 24 miesięcy oraz od 24 do 36 miesięcy.Każdy posiada osobne wejście, co pozwala ograniczyć kontakt pomiędzy grupami i zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne placówki. Każdy z nich pomieści 9-cioro 6-cioro dzieci.Znajdują się tam przestronne sale z własnymi sanitariatami i pomieszczeniami na leżaki, a także sala sensoryczna. Dla najmłodszych przygotowano place zabaw na poziomie parteru, dostępny jest także zielony taras zabaw na dachu.Budynek jest w pełni dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami i wyposażony w zaplecze administracyjne, gabinet pielęgniarki i psychologa oraz kuchnię. Przy obiekcie powstały miejsca parkingowe i nowe nasadzenia zieleni. W inwestycji zastosowano także rozwiązania proekologiczne i energooszczędne, m.in. panele fotowoltaiczne.Program funkcjonalno-użytkowy opracowała pracowania architektoniczna XYSTUDIO z Warszawy. Za opracowanie projektu i nadzór autorski na budowie odpowiada biuro projektowe NAAN ARCHITEKCI. Generalnym Wykonawcą jest Prime Construction Sp. z o.o., Sp. k. Koszt prac to blisko 23 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.