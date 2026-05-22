Nowy rezerwat przyrody na Pomorzu Zachodnim

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Ma chronić wyjątkowe walory przyrodnicze Doliny Gowienicy. Niedaleko Babigoszczy podpisano akt ustanowienia nowego rezerwatu przyrody. To prawie 90 hektarowy obszar położony wzdłuż rzeki w gminach Stepnica i Przybiernów.
To miejsce kluczowe dla ochrony przyrody, mówi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Piotr Otławski.

- Ta rzeka, nad którą dzisiaj otwieramy ten rezerwat, jest świetnym przykładem tego, jak wyjątkowe jest to miejsce. Rzeka, która jest nieuregulowana, gdzie malowniczo drzewa kładą się do koryta rzeki, co też powoduje, że cały szereg gatunków, które gdzieś indziej już nie są spotykane, możemy podziwiać w tym miejscu - mówi Otławski.

Rezerwat obejmuje siedmiokilometrowy odcinek rzeki Gowienica. Na jego terenie występuje blisko 200 gatunków rzadkich roślin, zaznacza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Sylwia Jurdzik-Nordlöw.

- Mamy priorytetowe zbiorowiska łęgów, źródlisk, buczyn, grądów, gatunków, które występują rzadko w płatach w dużej ilości, np. czosnek niedźwiedzi, np. widłak jałowcowaty. Mamy 103 gatunków grzybów wielkoowocnikowych - mówi Jurdzik-Nordlöw.

Na Pomorzu Zachodnim znajduje się obecnie prawie 140 tego typu obiektów. Rezerwat nosi nazwę "Przełomowa Dolina Gowienicy im. Macieja Trzeciaka. Maciej Trzeciak był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, pochodził z Pomorza Zachodniego.
