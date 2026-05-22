Nowe zasady na starej imprezie - Uniwersytet Szczeciński po raz kolejny zaprosił na dyktando

Region Aleksandra Prażmo

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Szczecinianie stawili czoła językowi polskiemu i nowym zasadom ortografii. Uniwersytet Szczeciński po raz kolejny gościł miłośników poprawnej polszczyzny podczas corocznego dyktanda.
Aż 130 osób musiało napisać tekst naszpikowany pułapkami i wykazać się doskonałą znajomością języka ojczystego. Dodatkowym utrudnieniem były nowe zasady pisowni, które weszły w życie z początkiem 2026. Uczestnicy zgodnie przyznają, że dyktando stanowiło dla nich spore wyzwanie.

- Trochę ciężko było, tak powiem, złapać taki flow i gdzie przecinki wstawiać. - Burzyny i burzany, na tym łatwo można upaść. - Powtarzają się francuskie stwierdzenia. - Liczę na moją wiedzę zdobytą wszystkich lat mojej edukacji. Zazwyczaj się myśli, że wszystko się wie, a jednak, że nic nie wie. - Bywały słowa, które faktycznie widziałem pierwszy raz - mówili uczestnicy.

- Sprawdzimy, czy osoby uczestniczące w dyktandzie zapoznały się z nowymi zasadami i czy te zasady przyswoiły, bo w moim odczuciu one są łatwe, ale być może w odczuciu użytkowników języka jednak są trudne - mówi Ewa Kołodziejek, autorka tekstu dyktanda.

Trójka najlepszych znawców języka może liczyć na nagrody pieniężne - 3000 zł za pierwsze miejsce 2000 zł, za drugie miejsce oraz 1000 zł za trzecie. Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 2015 roku i co roku przyciąga nowych uczestników w każdym wieku.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Aleksandry Prażmo

