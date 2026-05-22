Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Najważniejsze wydarzenia zza zachodniej granicy

Region Joanna Skonieczna

Museum Pasewalk - fot. NDR
Museum Pasewalk - fot. NDR
Kilka organizacji ekologicznych i stowarzyszeń z Meklemburgii-Pomorza Przedniego zebrało w internecie prawie 89 000 podpisów, aby powstrzymać planowane wydobycie ropy i gazu na Morzu Bałtyckim.
Apel skierowany jest do Komisji Europejskiej, polskiego Ministerstwa Środowiska oraz krajowych i federalnych ministerstw środowiska. Krytyka dotyczy na przykład planów kanadyjskiej firmy dotyczących wydobycia gazu u wybrzeży Świnoujścia. Organizacje domagają się ogólnego zakazu wykorzystywania energii pochodzącej z paliw kopalnych z Morza Bałtyckiego w celu ochrony stanu ekologicznego morza. Do lipca ma zostać zebranych 100 000 podpisów, które zostaną przekazane UE.

---

Badanie UNICEF-u pokazuje, że w międzynarodowym porównaniu Niemcy zajmują dopiero 25. miejsce na 37 zamożnych krajów pod względem dobrostanu dzieci. Meklemburgia-Pomorze Przednie odnotowuje wskaźnik ubóstwa na poziomie ponad 17 procent i należy do regionów o szczególnie wysokim poziomie ubóstwa. W Strasburgu koło Pasewalku jedna trzecia dzieci dorasta w ubóstwie, co objawia się brakiem śniadań w szkole i niewielką aktywnością w stowarzyszeniach.

---

W Neubrandenburgu odbył się piąty Puchar Alberta Einsteina, konkurs dla 19 młodych specjalistów IT z jedenastu krajów. Uczestnicy w wieku do 22 lat rywalizowali w kategoriach tworzenia aplikacji mobilnych, oprogramowania i stron internetowych. Zawody te stanowią przygotowanie do mistrzostw świata, które odbędą się we wrześniu w Szanghaju.

---

Muzeum w Pasewalku zostało ponownie otwarte po prawie dwóch latach przerwy. Usunięto niedociągnięcia związane z bezpieczeństwem, takie jak zbyt niskie balustrady i niezabezpieczone schody, a także poprawiono zabezpieczenia przeciwpożarowe. Koszt niezbędnych działań wyniósł około 40 000 euro. Nowa wystawa stała prezentuje około 1000 eksponatów z historii regionu, opatrzonych opisami w trzech językach. Nowością jest wystawa czasowa „Złoto Wikingów” poświęcona skarbom z regionu Morza Bałtyckiego.
Relacja Joanny Skoniecznej z programu Tematy i Muzyka

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2578 razy)
  2. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od 19 maja oglądane 2516 razy)
  3. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od przedwczoraj oglądane 1967 razy)
  4. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od wczoraj oglądane 1963 razy)
  5. Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 1897 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Zawieja" będzie patrolować Zalew Szczeciński i Bałtyk [WIDEO, ZDJĘCIA]
Junak upamiętniony w miejscu, z którego wyjeżdżał [WIDEO, ZDJĘCIA]
Luksusowe apartamenty na miejscu starej przychodni w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademickie Centrum Symulatorów Politechniki Morskiej jest najnowocześniejsze w Europie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jerzy Jan Połoński
Studenci zawładnęli miastem. W Szczecinie rozpoczęły się Juwenalia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty