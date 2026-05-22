Najważniejsze wydarzenia zza zachodniej granicy

Museum Pasewalk - fot. NDR

Kilka organizacji ekologicznych i stowarzyszeń z Meklemburgii-Pomorza Przedniego zebrało w internecie prawie 89 000 podpisów, aby powstrzymać planowane wydobycie ropy i gazu na Morzu Bałtyckim.

Apel skierowany jest do Komisji Europejskiej, polskiego Ministerstwa Środowiska oraz krajowych i federalnych ministerstw środowiska. Krytyka dotyczy na przykład planów kanadyjskiej firmy dotyczących wydobycia gazu u wybrzeży Świnoujścia. Organizacje domagają się ogólnego zakazu wykorzystywania energii pochodzącej z paliw kopalnych z Morza Bałtyckiego w celu ochrony stanu ekologicznego morza. Do lipca ma zostać zebranych 100 000 podpisów, które zostaną przekazane UE.



Badanie UNICEF-u pokazuje, że w międzynarodowym porównaniu Niemcy zajmują dopiero 25. miejsce na 37 zamożnych krajów pod względem dobrostanu dzieci. Meklemburgia-Pomorze Przednie odnotowuje wskaźnik ubóstwa na poziomie ponad 17 procent i należy do regionów o szczególnie wysokim poziomie ubóstwa. W Strasburgu koło Pasewalku jedna trzecia dzieci dorasta w ubóstwie, co objawia się brakiem śniadań w szkole i niewielką aktywnością w stowarzyszeniach.



W Neubrandenburgu odbył się piąty Puchar Alberta Einsteina, konkurs dla 19 młodych specjalistów IT z jedenastu krajów. Uczestnicy w wieku do 22 lat rywalizowali w kategoriach tworzenia aplikacji mobilnych, oprogramowania i stron internetowych. Zawody te stanowią przygotowanie do mistrzostw świata, które odbędą się we wrześniu w Szanghaju.



Muzeum w Pasewalku zostało ponownie otwarte po prawie dwóch latach przerwy. Usunięto niedociągnięcia związane z bezpieczeństwem, takie jak zbyt niskie balustrady i niezabezpieczone schody, a także poprawiono zabezpieczenia przeciwpożarowe. Koszt niezbędnych działań wyniósł około 40 000 euro. Nowa wystawa stała prezentuje około 1000 eksponatów z historii regionu, opatrzonych opisami w trzech językach. Nowością jest wystawa czasowa „Złoto Wikingów” poświęcona skarbom z regionu Morza Bałtyckiego.