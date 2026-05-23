Finał Plebiscytu na Najlepszych Sportowców 40-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego

Znamy wyniki Plebiscytu na Najlepszych Sportowców 40-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego. Laureatów poznaliśmy podczas wyjątkowej Gali Sportowej w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Sportowców wyróżniono w trzech kategoriach Olimpijczyków, zawodników nieuczestniczących w igrzyskach olimpijskich oraz Paralimpijczycy i Parasportowiec. Po zsumowaniu głosów okazało się, że wśród Olimpijczyków wybrano nie 10 a 11 osób, bo trzech sportowców miało tyle samo punktów.W 10 Najlepszych Olimpijczyków absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego był dwukrotny olimpijczyk i mistrz świata w pływaniu na 800 metrów kraulem Przemysław Stańczyk.- To jest bardzo miłe, kiedy kilka czy już nawet kilkanaście lat po karierze można uczestniczyć i być wyróżnionym w plebiscycie. Ja się też bardzo cieszę, że uczelnia wspiera sportowców, bo jednak nie jest to łatwe studiować i trenować zawodowo. Fajnie, że też była ta gala. Jest to bardzo miłe - mówił StańczykWyboru 10 Najlepszych Sportowców 40-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego dokonała specjalna Kapituła, a wśród jej przedstawicieli był Artur Dyczewski z Radia Szczecin.Najlepsi sportowcy olimpijczycy 40-lecia US (w kolejności alfabetycznej):Dorota Brzozowska, Paweł Czapiewski, Patryk Dobek, Marek Kolbowicz, Oskar Krupecki, Marcin Lewandowski, Małgorzata Polak (Wojtyra), Przemysław Stańczyk, Konrad Wasielewski, Henryk Wawrowski, Damian Zieliński.Najlepsi sportowcy nieuczestniczący w igrzyskach olimpijskich:Wioleta Bergiel, Agnieszka Godras-Kowalska, Agnieszka Jakubowska (Karaczun), Agata Żebro-Krzysztofek, Katarzyna Mądrowska, Bartosz Nowicki, Dawid Pacześ, Hanna Solecka, Maciej Stolarczyk, Anna Sulima-Jagiełowicz.Paralimpijczycy i Parasportowiec:Irena Pienio.