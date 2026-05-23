Regaty o Puchar Magnolii na wodach Jeziora Dąbie

Regaty o Puchar Magnolii to coroczne wydarzenie żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie w Szczecinie.

Impreza ma długą tradycję i odbywa się na wodach Jeziora Dąbie, przyciągając miłośników żeglarstwa z całego regionu. W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht balastowy, zdolny do żeglugi na akwenie regat - mówi Artur Burdziej z Centrum Żeglarskiego.- Tradycyjna impreza organizowana przez Centrum Żeglarskie. Nazwa na cześć jachtu typu WEGA, który długie lata służył młodzieży właśnie w Centrum Żeglarskim, a wcześniej w Pałacu Młodzieży. Nazywał się Magnolia. Startujemy o godz. 11 na Dużym Dąbskim. Później w niedzielę drugi dzień wyścigów. Startujemy w kilku klasach. W niedzielę po południu ognisko i ogłoszenie wyników. Serdecznie zapraszamy - powiedział Burdziej.Do startu zgłosiło się kilkanaście jednostek w różnych klasach. Już w następną sobotę Centrum Żeglarskie zaprasza na 57. regaty z okazji Dnia Dziecka.