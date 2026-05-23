Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Regaty o Puchar Magnolii na wodach Jeziora Dąbie

Region Katarzyna Wolnik-Sayna

Jezioro Dąbie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jezioro Dąbie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Regaty o Puchar Magnolii to coroczne wydarzenie żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie w Szczecinie.
Impreza ma długą tradycję i odbywa się na wodach Jeziora Dąbie, przyciągając miłośników żeglarstwa z całego regionu. W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht balastowy, zdolny do żeglugi na akwenie regat - mówi Artur Burdziej z Centrum Żeglarskiego.

- Tradycyjna impreza organizowana przez Centrum Żeglarskie. Nazwa na cześć jachtu typu WEGA, który długie lata służył młodzieży właśnie w Centrum Żeglarskim, a wcześniej w Pałacu Młodzieży. Nazywał się Magnolia. Startujemy o godz. 11 na Dużym Dąbskim. Później w niedzielę drugi dzień wyścigów. Startujemy w kilku klasach. W niedzielę po południu ognisko i ogłoszenie wyników. Serdecznie zapraszamy - powiedział Burdziej.

Do startu zgłosiło się kilkanaście jednostek w różnych klasach. Już w następną sobotę Centrum Żeglarskie zaprasza na 57. regaty z okazji Dnia Dziecka.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht balastowy, zdolny do żeglugi na akwenie regat - mówi Artur Burdziej z Centrum Żeglarskiego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2620 razy)
  2. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od 19 maja oglądane 2550 razy)
  3. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od przedwczoraj oglądane 2113 razy)
  4. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od 20 maja oglądane 2004 razy)
  5. Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 1926 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Zawieja" będzie patrolować Zalew Szczeciński i Bałtyk [WIDEO, ZDJĘCIA]
Junak upamiętniony w miejscu, z którego wyjeżdżał [WIDEO, ZDJĘCIA]
Luksusowe apartamenty na miejscu starej przychodni w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademickie Centrum Symulatorów Politechniki Morskiej jest najnowocześniejsze w Europie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jerzy Jan Połoński
Studenci zawładnęli miastem. W Szczecinie rozpoczęły się Juwenalia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty