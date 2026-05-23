Nadchodzą zmiany w ruchu na Pomorzanach

Kolejnych zmian w organizacji ruchu - już od niedzieli - powinni spodziewać się kierowcy, którzy korzystają z ulic szczecińskich Pomorzan.

Chodzi m.in. o Aleję Powstańców Wielkopolskich - na odcinku od placu Szyrockiego do wiaduktu kolejowego przy Osiedlu Polonia. Ten fragment, dotychczas jednokierunkowy, od niedzieli będzie już drogą dwukierunkową. To nie będzie jedyna zmiana w tej części Pomorzan - informuje rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.- Druga zmiana dotyczy wyłączenia z użytków na czas przebudowy tarczy skrzyżowania Milczańska - Powstańców Wielkopolskich. Ta zmiana będzie polegać na tym, że ruch od ulicy Milczańskiej w stronę szpitala nie będzie szedł przez ul. Starkiewicza, tylko przez ulicę Szpitalną, która zostanie w związku z tym otwarta - mówił Jachim.Według wstępnych informacji, udrożnienie skrzyżowania Alei Powstańców Wielkopolskich z ulicą Milczańską powinno nastąpić najpóźniej na początku wakacji.