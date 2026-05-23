„Przełomowa Dolina Gowienicy im. Macieja Trzeciaka" stała się faktem

Odcinek siedmiokilometrowej rzeki Gowienicy w okolicy Babigoszczy stał się rezerwatem przyrody o nazwie „Przełomowa Dolina Gowienicy im. Macieja Trzeciaka".

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Ma on chronić występującą tam roślinność oraz upamiętnić działacza z Pomorza Zachodniego zaangażowanego w ochronę środowiska - mówi Agnieszka Trzeciak.- Właśnie pracownicy, z którymi on zaczynał pracę, też mieli w pamięci to, że on uwielbiał spływy kajakowe i dążyli do tego, żeby właśnie też znaleźć taki teren, który będzie odpowiadał jego hobby - mówiła Trzeciak.To kluczowy obiekt z punktu widzenia zachowania miejsc, w których przyroda może przetrwać w obecnych czasach - dodaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Sylwia Jurzyk-Nordlöw.- Mamy rzekę, do której wpływa troć, pstrąg, minogi, mamy tu wydry, też bardzo dużą populację zimorodka, gągoła, także to jest wyjątkowa bioróżnorodność, bardzo rzadko spotykana w ogóle już w Polsce - podkreśla Jurzyk-Nordlöw.Na terenie rezerwatu wstępuje blisko 200 gatunków rzadkich roślin. W Zachodniopomorskiem znajduje się obecnie prawie 140 tego typu obiektów.