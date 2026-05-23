Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

„Przełomowa Dolina Gowienicy im. Macieja Trzeciaka" stała się faktem

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Odcinek siedmiokilometrowej rzeki Gowienicy w okolicy Babigoszczy stał się rezerwatem przyrody o nazwie „Przełomowa Dolina Gowienicy im. Macieja Trzeciaka".
Ma on chronić występującą tam roślinność oraz upamiętnić działacza z Pomorza Zachodniego zaangażowanego w ochronę środowiska - mówi Agnieszka Trzeciak.

- Właśnie pracownicy, z którymi on zaczynał pracę, też mieli w pamięci to, że on uwielbiał spływy kajakowe i dążyli do tego, żeby właśnie też znaleźć taki teren, który będzie odpowiadał jego hobby - mówiła Trzeciak.

To kluczowy obiekt z punktu widzenia zachowania miejsc, w których przyroda może przetrwać w obecnych czasach - dodaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Sylwia Jurzyk-Nordlöw.

- Mamy rzekę, do której wpływa troć, pstrąg, minogi, mamy tu wydry, też bardzo dużą populację zimorodka, gągoła, także to jest wyjątkowa bioróżnorodność, bardzo rzadko spotykana w ogóle już w Polsce - podkreśla Jurzyk-Nordlöw.

Na terenie rezerwatu wstępuje blisko 200 gatunków rzadkich roślin. W Zachodniopomorskiem znajduje się obecnie prawie 140 tego typu obiektów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Ma on chronić występującą tam roślinność oraz upamiętnić działacza zaangażowanego w ochronę środowiska z Pomorza Zachodniego - mówi Agnieszka Trzeciak.
To kluczowy obiekt z punktu widzenia zachowania miejsc, w których przyroda może przetrwać w obecnych czasach - dodaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Sylwia Jurzyk-Nordlöw.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2620 razy)
  2. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od 19 maja oglądane 2550 razy)
  3. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od przedwczoraj oglądane 2113 razy)
  4. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od 20 maja oglądane 2004 razy)
  5. Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 1926 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Zawieja" będzie patrolować Zalew Szczeciński i Bałtyk [WIDEO, ZDJĘCIA]
Junak upamiętniony w miejscu, z którego wyjeżdżał [WIDEO, ZDJĘCIA]
Luksusowe apartamenty na miejscu starej przychodni w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademickie Centrum Symulatorów Politechniki Morskiej jest najnowocześniejsze w Europie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jerzy Jan Połoński
Studenci zawładnęli miastem. W Szczecinie rozpoczęły się Juwenalia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty