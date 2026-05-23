Wielka Szczecińska Majówka na Osiedlu Zawadzkiego

Zdrowie, profilaktyka i rodzinna zabawa. Na Osiedlu Zawadzkiego w Szczecinie odbędzie się festyn „Wielka Szczecińska Majówka - Ambasador Zdrowia”.

Od godz. 11:00 na placu przy parafii św. Ottona i pobliskim boisku szkolnym na mieszkańców czekać będą występy artystyczne, konkurencje sportowe, konkursy i strefa gastronomiczna.Nie zabraknie także stoisk edukacyjnych przygotowanych przez studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy będą promować zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.