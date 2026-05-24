Ciało 62-latka w fosie w Mirosławcu

Region Rafael Żełobowski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ciało 62-latka wyłowiono z fosy przy ulicy Zamkowej w Mirosławcu.
Ujawnił je jeden z przechodniów, który zauważył przy fosie wózek inwalidzki - informuje podkom. Małgorzata Radgowska z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

- Po sprawdzeniu fosy zobaczył znajdującego się w niej mężczyznę. Ratownicy po wydobyciu mężczyzny z wody podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety mężczyznę nie udało się uratować - dodaje Radgowska.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia obecnie Komenda Powiatowa Policji w Wałczu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
