Łatwogang zebrał 3,5 miliona złotych dla Adasia Orlika

Region

Fot. PAP/Adam Warżawa
Brakujące 3,5 miliona złotych zebrał streamer Łatwogang dla syna naszego radiowego kolegi, czyli na leczenie Adasia Orlika. Zbiórka trwała przez wiele godzin w niedzielę podczas rowerowego przejazdu z Zakopanego do Gdańska.
Pieniądze te pomogą wyjechać do Stanów Zjednoczonych w celu dalszego leczenia młodego mieszkańca gminy Kobylanka - mówi mama Adasia Orlika, czyli Alicja Orlik.

- Tak naprawdę to musimy się dopiero odezwać do kliniki w Bostonie, która jest z nami na razie w kontakcie, ale na razie wiedzieli, że nie mamy pełnej kwoty i na pewno trzeba przelać jakiś depozyt, i umawiać się na termin, i zobaczyć, jakie są kolejki - podkreśla mama Adasia.

Według wstępnych informacji wylot Adasia Orlika do kliniki w Bostonie nastąpi prawdopodobnie najwcześniej za trzy miesiące.

