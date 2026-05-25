Łatwogang zebrał 3,5 miliona złotych dla Adasia Orlika

Brakujące 3,5 miliona złotych zebrał streamer Łatwogang dla syna naszego radiowego kolegi, czyli na leczenie Adasia Orlika. Zbiórka trwała przez wiele godzin w niedzielę podczas rowerowego przejazdu z Zakopanego do Gdańska.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Pieniądze te pomogą wyjechać do Stanów Zjednoczonych w celu dalszego leczenia młodego mieszkańca gminy Kobylanka - mówi mama Adasia Orlika, czyli Alicja Orlik.- Tak naprawdę to musimy się dopiero odezwać do kliniki w Bostonie, która jest z nami na razie w kontakcie, ale na razie wiedzieli, że nie mamy pełnej kwoty i na pewno trzeba przelać jakiś depozyt, i umawiać się na termin, i zobaczyć, jakie są kolejki - podkreśla mama Adasia.Według wstępnych informacji wylot Adasia Orlika do kliniki w Bostonie nastąpi prawdopodobnie najwcześniej za trzy miesiące.