Ministerstwo Infrastruktury reaguje na mylące oznakowanie w Lubieszynie

Ministerstwo Infrastruktury reaguje po interwencji Radia Szczecin na mylące oznakowanie na przejściu w Lubieszynie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Potężna tablica ustawiona na granicy z Niemcami może wprowadzać kierowców wjeżdżających do Polski w błąd odnośnie do dopuszczalnej prędkości na terenie kraju.Wszystko przez wyblakłe pola. Zamiast 50 km/h obowiązujących przez całą dobę, zmotoryzowani mogą dostrzec 60 km/h od godziny 23 do godz. 5.O podjętych działaniach poinformowała nas rzeczniczka resortu Anna Szumańska.- Ministerstwo Infrastruktury zwróci się do organu zarządzającego ruchem, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na drodze, przy której zostało umieszczone oznakowanie budzące wątpliwości, o pilne dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów - powiedziała Szumańska.Ministerstwo Infrastruktury poinformowało nas również o pracach zmierzających do zmniejszenia obecnej tablicy typu D-39 do rozmiarów zbliżonych do tych stosowanych u naszych zachodnich sąsiadów.