Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie zmieniła koncepcję rozbudowy [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Szkoła Podstawowa nr 8. Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Zamiast kontenerów – budynki z prefabrykatów z pełnym zapleczem sanitarnym. Szkoła Podstawowa nr 8 na szczecińskich Gumieńcach zmieniła koncepcję swojej rozbudowy.
W jej ramach na szkolnym patio staną moduły z trzema salami, które będą połączone z gmachem placówki stałym łącznikiem.

Szczegółowa dokumentacja jest w trakcie przygotowania, a plan zagospodarowania przestrzennego wymagał zmiany – zaznacza dyrektor szkoły Krzysztof Ponikowski.

- Finalnie zakładamy, że budynki zostaną oddane do końca grudnia tego roku. I jak nie będzie jakichś nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności, to w przerwie świątecznej byśmy tę świetlicę przenieśli i od stycznia zaczęli po nowemu. Bardzo szacunkowy ogólny kosztorys to jest około 1 milion 300 tysięcy złotych - podkreśla Ponikowski.

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 8 uczy się około 700 uczniów, a zajęcia prowadzone są na dwie zmiany. Nauczyciele i rodzice liczą na to, że stopniowa rozbudowa pozwoli na powrót do optymalnego grafiku.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
