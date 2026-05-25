Trwa śledztwo w sprawie grupy przestępczej z Białogardu

Zajmowali się sprzedażą narkotyków. Jest śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej z Białogardu.
Już zatrzymano 14 osób, które usłyszały zarzuty. Podejrzani są w wieku od 21 do 60 lat.
Wobec 10 z nich prokurator zastosował dozory policji i poręczenia majątkowe od 2 do 20 tysięcy złotych.
Wobec 4 podejrzanych zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Podejrzanym grozi 18 lat więzienia.
