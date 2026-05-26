Sukces internetowej zbiórki i szansa dla Adasia

Region Anna Klimczyk

Fot. PAP/Adam Warżawa
Sukces internetowej zbiórki i wielka szansa na życie dla małego Adasia; znany streamer Łatwogang w zaledwie jeden weekend zebrał ponad 19 milionów złotych na pomoc dzieciom chorym na dystrofię mięśniową Duchenne'a.
Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć

Łatwogang zebrał 3,5 miliona złotych dla Adasia Orlika
Ponad 3,5 miliona z tej kwoty zabezpieczyło leczenie Adasia Orlika - syna naszego redakcyjnego kolegi Sławka.

Jak tłumaczy dr Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach, schorzenie to ma dramatyczny przebieg i dotyka niemal wyłącznie chłopców. Dla Adasia jedyną nadzieją jest teraz niezwykle kosztowna terapia genowa za oceanem.

- Dystrofia mięśniowa Duchenne'a to choroba uwarunkowana genetycznie. W miarę postępu czasu dziecko zaczyna przedstawiać przede wszystkim zaburzenia chodu - powiedziała.

Wzruszenia sukcesem akcji nie kryje mama chłopca, Alicja Orlik.

- Czekamy najpierw na przelanie wszystkich środków z różnych zbiórek, "żeby pasek się zazielenił" i potem będziemy przez fundację ustalać warunki finansowe - zapowiedziała.

Łatwogang w trakcie swojej charytatywnej jazdy zamknął już dwie zbiórki i natychmiast uruchomił trzecią, by ratować kolejne dzieci.

Kwota na koncie fundacji wciąż rośnie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

