Sukces internetowej zbiórki i szansa dla Adasia

Sukces internetowej zbiórki i wielka szansa na życie dla małego Adasia; znany streamer Łatwogang w zaledwie jeden weekend zebrał ponad 19 milionów złotych na pomoc dzieciom chorym na dystrofię mięśniową Duchenne'a.

Jak tłumaczy dr Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach, schorzenie to ma dramatyczny przebieg i dotyka niemal wyłącznie chłopców. Dla Adasia jedyną nadzieją jest teraz niezwykle kosztowna terapia genowa za oceanem.





- Dystrofia mięśniowa Duchenne'a to choroba uwarunkowana genetycznie. W miarę postępu czasu dziecko zaczyna przedstawiać przede wszystkim zaburzenia chodu - powiedziała.





Wzruszenia sukcesem akcji nie kryje mama chłopca, Alicja Orlik.

- Czekamy najpierw na przelanie wszystkich środków z różnych zbiórek, "żeby pasek się zazielenił" i potem będziemy przez fundację ustalać warunki finansowe - zapowiedziała.





Ponad 3,5 miliona z tej kwoty zabezpieczyło leczenie Adasia Orlika - syna naszego redakcyjnego kolegi Sławka.Łatwogang w trakcie swojej charytatywnej jazdy zamknął już dwie zbiórki i natychmiast uruchomił trzecią, by ratować kolejne dzieci.Kwota na koncie fundacji wciąż rośnie.