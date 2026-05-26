Rusza przebudowa ul. Emilii Plater. Od środy nowa organizacja ruchu

Region Antoni Stefański, Adam Wosik

źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Od środy ulica Emilii Plater w Szczecinie będzie częściowo jednokierunkowa - rusza pełna przebudowa i zmieni się organizacja ruchu.
Na odcinku od ul. Miedzianej do Firlika przejazd będzie możliwy tylko w stronę ul. Firlika. Objazd w przeciwnym kierunku poprowadzony zostanie ul. Miedzianą.

- Wykonawca zachowuje dostęp do posesji, dojazd do bram wjazdowych. Prosimy mieszkańców o to, żeby na tym odcinku nie pozostawiali zaparkowanych samochodów. To oczywiście pozwoli wykonawcy szybciej zrealizować te prace, które są zaplanowane - powiedział rzecznik miasta do spraw inwestycji Piotr Zieliński.

Najpierw drogowcy sfrezują nawierzchnię i rozpoczną rozbiórki, a od 8 czerwca ruszy budowa kanalizacji deszczowej. Miasto prosi też mieszkańców o nieparkowanie wzdłuż ulicy.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnia, chodniki, parkingi i sieci podziemne. Powstanie też nowe oświetlenie i zieleń.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
