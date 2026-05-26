Stargard. Cztery kamienice już (prawie) po remoncie

Kończy się remont czterech kamienic przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie.

Inwestycję prowadzi Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Modernizacja obejmuje dachy i klatki schodowe oraz wymianę okien. Metamorfozę przeszły też elewacje. Zachowano drewniane drzwi i sztukaterie.



Z mieszkań zniknęły piece, a w zamian lokatorzy zyskali ciepło z miejskiej sieci. Na wszystkie cztery inwestycje Stargardzkie TBS zdobyło w sumie prawie 3 miliony złotych dofinansowania, co pozwoliło pokryć 90 proc. kosztów remontu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna