RSnW: zadbać o bezpieczny wypoczynek

Region Krzysztof Cichocki

Fot. pixabay.com / SpiritComms
Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży to najważniejszy cel przedwakacyjnych kontroli - podkreślali przedstawiciele zachodniopomorskiego Sanepidu w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".
O czym pamiętać wysyłając dziecko na kolonię?

Inspektorzy od 1 czerwca rozpoczną sprawdzanie ośrodków, w których latem będą wypoczywać najmłodsi. Kontrole obejmą między innymi hotele, pensjonaty, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na miejsca, wobec których w poprzednich latach pojawiały się skargi lub wykrywano nieprawidłowości.

Jak podkreśla Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, celem kontroli nie jest karanie organizatorów.

- Naszym celem nie jest, by kogoś złapać, ukarać, dać mandat... Nie o to chodzi. Chcemy, żeby wakacje, te miejsca były bezpieczne dla dzieci, bo dzięki temu nie ma interwencji, nieprawidłowości i dzieciaki są w bezpiecznych miejscach - zaznaczyła.

Sanepid poza kontrolami prowadzi też działania edukacyjne, organizując warsztaty dla dzieci i młodzieży, które pokazują realne skutki sięgania po używki.

- Mamy narkogogle i alkogogle. One pokazują, jak człowiek zachowuje się po alkoholu, czy też pod wpływem środków psychoaktywnych. I tutaj widzą, że jest zaburzona równowaga, zaburzony zmysł wzroku, słuchu. Jak to bezpośrednio przeżywają, to biorą sobie to do serca - zauważyła Renata Stołecka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

W ubiegłym roku w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono 550 kontroli obiektów wypoczynkowych i wystawiono 76 mandatów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
