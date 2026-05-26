RSnW: zadbać o bezpieczny wypoczynek

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży to najważniejszy cel przedwakacyjnych kontroli - podkreślali przedstawiciele zachodniopomorskiego Sanepidu w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Inspektorzy od 1 czerwca rozpoczną sprawdzanie ośrodków, w których latem będą wypoczywać najmłodsi. Kontrole obejmą między innymi hotele, pensjonaty, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne.Szczególna uwaga zostanie zwrócona na miejsca, wobec których w poprzednich latach pojawiały się skargi lub wykrywano nieprawidłowości.Jak podkreśla Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, celem kontroli nie jest karanie organizatorów.- Naszym celem nie jest, by kogoś złapać, ukarać, dać mandat... Nie o to chodzi. Chcemy, żeby wakacje, te miejsca były bezpieczne dla dzieci, bo dzięki temu nie ma interwencji, nieprawidłowości i dzieciaki są w bezpiecznych miejscach - zaznaczyła.Sanepid poza kontrolami prowadzi też działania edukacyjne, organizując warsztaty dla dzieci i młodzieży, które pokazują realne skutki sięgania po używki.- Mamy narkogogle i alkogogle. One pokazują, jak człowiek zachowuje się po alkoholu, czy też pod wpływem środków psychoaktywnych. I tutaj widzą, że jest zaburzona równowaga, zaburzony zmysł wzroku, słuchu. Jak to bezpośrednio przeżywają, to biorą sobie to do serca - zauważyła Renata Stołecka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.W ubiegłym roku w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono 550 kontroli obiektów wypoczynkowych i wystawiono 76 mandatów.