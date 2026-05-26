Nocny pożar w Przecławiu

Ogień wybuchł w jednym z szeregowców na osiedlu Zielone Pole.

Objął prawie 500 metrów kwadratowych powierzchni. Do zdarzenie doszło około godziny drugiej w nocy.





- Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił na kolejne cztery lokale mieszkalne. Na całe szczęście przed przybyciem strażaków z mieszkań ewakuowało się osiem osób. Nikt nie wymagał pomocy medycznej i nie został poszkodowany - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej asp. Dariusz Schacht.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W akcji wzięło udział 40 strażaków. Przyczyny pożaru nie są znane.