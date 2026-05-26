26 maja. "Nie ma jak u mamy..."

Edycja tekstu: Jacek Rujna Z okazji Dnia Mamy wracamy do tych krótkich tekstów, pouczeń, powiedzonek, które dziś bardziej bawią niż denerwują. Jedno zdanie potrafi od razu przypomnieć rodzinny obiad albo poranne wyjście do szkoły.- Teksty i powiedzenia, które kojarzą mi się z moją mamą...: "Nie, bo nie". - "A nie mówiłam?!" - Żeby ubrać kapcie, bo mi gwoździami przebije... - "Mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw". - Żebym był uczciwym człowiekiem. I myślę, że mi się udaje. - "Synu rób dobrze". - "Ty nie jesteś jak wszyscy". - Moja mama była złota. Złotą kobietą była. Wychowała czwórkę dzieci. Na względnie dobrych obywateli. Jest święta - mówili rozmówcy reportera Radia Szczecin.