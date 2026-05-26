Nowa-stara plaża: jest koncepcja odnowy zabytkowej plaży nad Trzesieckiem

Zabudowania na plaży miejskiej nad Jeziorem Trzesiecko w Szczecinku przejdą renowację.

Gotowa jest już koncepcja; do końca wakacji będzie pozwolenie na budowę. Elementy zabudowy powstały 100 lat temu. Plaża – w całości wykonana z drewna – zachowa swój obecny kształt.



Elewacja nadal pozostanie niebieska.



Planuje się pozostawienie pięciu przebieralni, w pozostałych będą magazyny na sprzęt wodny, pomieszczenia dla ratowników i toalety.



W części hangarowej znajdzie się restauracja z zapleczem, toaletami i magazynami.



